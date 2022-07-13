"Экономический шок". Зеленский обвинил Россию в кризисе на Шри-Ланке

На Шри-Ланке рост цен на еду и топливо вызвал социальный взрыв. Такие взрывы возможны и в других странах, которые затрагивают продовольственный и энергетический кризисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в обращении к Корее.

"Четвертый пунт российской тактики - экономический шок. Это касается не только нас. Взгляните только на один пример - на события на Шри-Ланке. Шокирующий рост цен на еду и топливо вызвал социальный взрыв, никто сейчас не знает, чем это закончится. Однако, все вы знаете, что такие взрывы возможны и в других странах, которые затрагивают продовольственный и энергетический кризисы", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что стало причиной такого резкого подорожания.

"А что привело к обострению этих кризисов? Циничная блокада Россией наших морских портов, которая не выпускает на мировой рынок критически важные поставки украинского продовольствия. А также абсолютно продуманная российская игра на повышение цен на энергоресурсы", - заявил глава государства.