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"Экономический шок". Зеленский обвинил Россию в кризисе на Шри-Ланке

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

На Шри-Ланке рост цен на еду и топливо вызвал социальный взрыв. Такие взрывы возможны и в других странах, которые затрагивают продовольственный и энергетический кризисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в обращении к Корее.

"Четвертый пунт российской тактики - экономический шок. Это касается не только нас. Взгляните только на один пример - на события на Шри-Ланке. Шокирующий рост цен на еду и топливо вызвал социальный взрыв, никто сейчас не знает, чем это закончится. Однако, все вы знаете, что такие взрывы возможны и в других странах, которые затрагивают продовольственный и энергетический кризисы", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что стало причиной такого резкого подорожания.

"А что привело к обострению этих кризисов? Циничная блокада Россией наших морских портов, которая не выпускает на мировой рынок критически важные поставки украинского продовольствия. А также абсолютно продуманная российская игра на повышение цен на энергоресурсы", - заявил глава государства.

Ранее мы сообщали, экономический кризис привел к массовым протестам на Шри-Ланке и отставке правительства.

Напомним, несколько дней назад первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.

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Владимир Зеленский