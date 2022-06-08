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Экономический рост в ЕС ускорился, несмотря на российское вторжение в Украину

Фото: Рост экономики ЕС ускорился (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономика еврозоны росла намного быстрее в первом квартале 2022 года, чем в предыдущие три месяца, несмотря на влияние войны России против Украины. Статистическое бюро Европейского союза пересмотрело свои более ранние оценки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) 19 стран, использующих евро, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении.

Цифры значительно пересмотрены в сторону повышения по сравнению с первой оценкой, опубликованной в середине мая, когда Евростат оценил квартальный рост еврозоны в 0,3%, а рост в годовом исчислении ожидался на уровне 5,1%.

Окончательные данные показывают, что рост еврозоны ускорился в первом квартале по сравнению с бледным последним кварталом 2021 года, несмотря на вторжение России 24 февраля в Украину, которое нарушило цепочки поставок, подорвало доверие и привело к резкому росту цен на энергоносители. Однако ожидается, что негативное влияние войны будет ощущаться во втором квартале.

Более высокий, чем ожидалось, рост в первом квартале был обусловлен увеличением экспорта и запасов, что более чем компенсировало сокращение государственных расходов и потребительских покупок.

Рост занятости в первом квартале составил 0,6% в квартальном исчислении и 2,9% в годовом исчислении, сообщил Евростат, пересмотрев свои более ранние оценки с 0,5% и 2,6% соответственно.

Согласно окончательным данным Евростата, рост в еврозоне значительно замедлился в последнем квартале 2021 года до 0,2% с квартального роста на 2,3% в третьем квартале.

Ранее Евростат сообщал, что экономический рост еврозоны в первые три месяца 2022 года был медленнее, чем ожидалось. Война России против Украины, начавшаяся 24 февраля, ударила по экономической активности.

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Вторжение России в УкраинуЕвросоюз