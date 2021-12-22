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"Экономический паспорт украинца" может привести Украину к дефолту, - нардеп

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Киев, Среда 22 декабря 2021 12:09
"Экономический паспорт украинца" может привести Украину к дефолту, - нардеп Фото: в Верховную раду внесли два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

"Экономический паспорт украинца" может привести страну к дефолту.

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

По его словам, єти средства через несколько лет могут существенно обесцениться, поэтому украинцы, которым обещают значительные деньги по этой программе при достижении совершеннолетия, получат копейки.

"Это красивое обещание, которое одновременно похоже и на финансовую пирамиду, и на историю с так называемой приватизацией, которая происходила в начале 90-х годов, когда каждому выдали сертификаты и потом эти сертификаты скупались за то, что по схеме происходила такая темная приватизация по этим сертификатам", - отметил Арьев.

По мнению депутата, инициатива властей применить при этом механизм облигаций внутреннего государственного займа обернется большими проблемами для страны, ведь следствием может стать дефолт.

"Когда все это делается через государственный заем, оно может лопнуть, как мыльный пузырь. И куда денутся все те деньги, в том числе накопленные красиво, после создания этого так называемого фонда? И мы понимаем, что если Украина объявит дефолт. А это значит платить по своим обязательствам", - сказал Арьев.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин заявил, что реализация президентской инициативы об экономическом паспорте украинца приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат.

В то же время народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт - дискриминирует украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

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