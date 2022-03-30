Экономический крах России. Ермак призвал Запад срочно ввести эмбарго на нефть

По его словам, главные усилия Украины по борьбе с Россией будут направлены на убеждение западных партнеров в необходимости срочного нефтяного эмбарго и передачи Украине тяжелого оружия, включая системы ПВО, самолеты и артиллерию.

"Экономический крах России в скорой перспективе - это нефтяное эмбарго. Поэтому западные партнеры не на словах должны доказать, что они в этом заинтересованы так же, как и в нашей победе", - отметил Ермак.