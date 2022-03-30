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Экономический крах России. Ермак призвал Запад срочно ввести эмбарго на нефть

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ускорить экономический крах Российской Федерации в скорой перспективе может только эмбарго на импорт нефти. Украинская сторона просит западных партнеров на деле продемонстрировать заинтересованность в поражении Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, главные усилия Украины по борьбе с Россией будут направлены на убеждение западных партнеров в необходимости срочного нефтяного эмбарго и передачи Украине тяжелого оружия, включая системы ПВО, самолеты и артиллерию.

"Экономический крах России в скорой перспективе - это нефтяное эмбарго. Поэтому западные партнеры не на словах должны доказать, что они в этом заинтересованы так же, как и в нашей победе", - отметил Ермак.

Напомним, ранее Ермак в интервью The Economist заявил, что Украине для полного освобождения территорий от российских оккупантов нужно больше интенсивного вооружения.

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Российская ФедерацияАндрей ЕрмакНефтьВойна России против Украины