Экономический эффект «соевых правок»: новое исследование аналитиков EasyBusiness

Украинский аналитический центр «EasyBusiness» опубликовал результаты исследования «Анализ влияния «соевых правок» на экономику Украины», посвященного оценке последствий изменения порядка налогообложения экспорта сои и/или рапса.

Как отмечают авторы исследования, несмотря на то, что переработка сои является перспективной отраслью, до принятия «правок» Украина его почти не использовала: 58% выращенных бобов экспортировалось за границу в непереработанном виде. При этом, перерабатывающая отрасль страны была задействована всего лишь на 20%. Следовательно, основная цель введения «соевых правок» состояла в стремлении государства стимулировать переработку и экспорт продукции с максимальной добавочной стоимостью.

«Данное исследование показало, что так называемые «соевые правки» положительно повлияли на объемы переработки культуры, увеличив этот показатель на 30%. Вследствие внедрения правок, экспорт продуктов переработки шрота и растительного масла вырос на 272 и 75 тысяч метрических тонн соответствнно», - говорится в аналитическом документе EasyBusiness.

Исследователями также было проанализировано влияние «соевых правок» на бюджет Украины в 2018/2019 маркетинговом году. Стало очевидным, что соответствующие изменения в Налоговом Кодексе Украины помогли государству сэкономить 144 миллиона бюджетных средств за счет невозмещения ПДВ за экспорт соевых бобов.

«Внедрение соевых правок имело существенное влияние на возмещение НДС. Это эстало возможным как за счет невозмещения НДС части экспортеров, так и за счет уменьшения объемов экспорта бобов», - подчеркнули авторы исследования.

Подробнее с результатами исследования аналитического центра EasyBusiness можно ознакомится по ссылке.