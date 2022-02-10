ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экономическая война против Украины. США отреагировали на блокаду Россией Азовского моря

Новина українською →
Киев, Четверг 10 февраля 2022 19:43
Экономическая война против Украины. США отреагировали на блокаду Россией Азовского моря Фото: США отреагировали на блокирование РФ Черного и Азовского морей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Киеве отреагировали на блокирование Россией Черного и Азовского морей под видом военных учений. В дипмиссии назвали такие действия Москвы продолжением экономической войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

"Российская экономическая война против Украины продолжается", - подчеркнули в американской дипмиссии.

Там отметили, что под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях и таким образом препятствует морским перевозкам, которые необходимы украинской для экономики.

Напомним, ранее Россия объявила о проведении 13-19 февраля военных учений в Черном и Азовском морях.

Отметим, Украина выразила решительный протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Азовское море
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины