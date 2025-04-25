Екологічне мито СВАМ загрожує Україні втратою мільярдів доларів, - експерт

"Спочатку СВАМ позиціонували як інструмент для боротьби з кліматичними змінами, а зараз ЄС відкрито визнає, що цей інструмент передусім спрямований на захист власних ринків і підтримку внутрішніх виробників. Гроші, які отримує Європа з продажу вуглецевих сертифікатів, ідуть на субсидування декарбонізації своєї промисловості. Тобто, насправді йдеться не лише про екологію, а й про торгівельні війни, в яких кліматичні питання – лише прикриття", - зауважила Оринчак.

Вона підкреслила, що через запровадження СВАМ Україна опинилася у вкрай невигідному становищі: через пасивну позицію нашої країни до 2030 року Україна ризикує втратити близько 5 мільярдів доларів експортних надходжень.

"Це не просто цифри, це втрачені інвестиції та робочі місця. Також СВАМ може суттєво ускладнити інтеграцію України з ЄС: якщо українські підприємства втратять доступ до європейського ринку, вони змушені будуть переорієнтуватися на інші регіони. Це фактично поставить під сумнів економічну інтеграцію України з Європою, адже реальна інтеграція – це не тільки політичні угоди, а насамперед торгівля та інвестиції", - акцентувала експертка.

Вона також зауважила, що великою проблемою для бізнесу залишається невизначеність: українські підприємства вже втрачають значні кошти через відсутність чітких правил і прогнозів щодо запровадження цього механізму.

"Зараз Україні потрібно максимально чітко визначити умови та правила роботи СВАМ на майбутні роки, а уряду терміново необхідно ініціювати проведення переговорів з ЄС про пом’якшення або відтермінування умов. Виключення України з СВАМ за статтею 37 – форс-мажор, - є логічним: з одного боку, це стане справжнім випробуванням механізмів включення до регулювання СВАМ. З іншого боку, таке рішення дозволить Україні ще більше інтегруватися в європейську економіку, що є вигідним для ЄС", - наголосила Оринчак.

Раніше генеральний директор "Центру Екології та Розвитку Нових технологій" Владислав Антипов також заявив, що запровадження європейського екологічного мита СВАМ для України це не тільки втрата мільярдів ВВП, але й взагалі питання виживання українських експортних галузей, зокрема металургії. Тому маємо наполягати на відстроченні запровадження для України цього мита, використовуючи пункт про форс-мажор.