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Екологічне мито СВАМ має відповідати економічним реаліям, у яких опинилася Україна, - економіст

Фото: ккологічне мито СВАМ має відповідати економічним реаліям, у яких опинилася Україна (
Автор: Сергій Новіков

Україна має зайняти проактивну позицію у переговорах з Європою щодо екологічного мита СВАМ, адже його запровадження має відповідати економічним реаліям, у яких ми опинилися. Крім того, потрібно вести переговори для того, щоб знайти додаткові джерела фінансування екологічної модернізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Запровадження екологічного мита СВАМ є дуже сенситивним, до нього має бути поступова адаптація бізнесу. У влади є розуміння, яка підтримка потрібна бізнесу, розглядаються можливості пом’якшення або адаптації до запровадження цієї системи. Так само розглядається можливість пошуку додаткових засобів міжнародної підтримки, які дозволять пом’якшити цей можливий негативний процес. А саме головне - є розуміння, яким чином найкраще адаптувати нововведенния до українських реалій", - каже Забловський. 

Він підкреслив: головне для України зараз - це, враховуючи умови, в яких ми знаходимося, ми маємо можливості та право апелювати до Європи та займати проактивну переговорну позицію, щоб наші екологічні зобов’язання були адекватними з погляду існуючих викликів. 

"Україна багато досягла у виконанні своїх екологічних зобов’язань. Тож зараз ми маємо повне право зайняти проактивну позицію, тому що немає догм. Те, чим СВАМ був до війни, умовно кажучи - одна справа. І те, що зараз - зовсім інша. Особливо це стосується України", - резюмував економіст. 

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

 

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