Екологічне мито СВАМ має відповідати економічним реаліям, у яких опинилася Україна, - економіст

"Запровадження екологічного мита СВАМ є дуже сенситивним, до нього має бути поступова адаптація бізнесу. У влади є розуміння, яка підтримка потрібна бізнесу, розглядаються можливості пом’якшення або адаптації до запровадження цієї системи. Так само розглядається можливість пошуку додаткових засобів міжнародної підтримки, які дозволять пом’якшити цей можливий негативний процес. А саме головне - є розуміння, яким чином найкраще адаптувати нововведенния до українських реалій", - каже Забловський.

Він підкреслив: головне для України зараз - це, враховуючи умови, в яких ми знаходимося, ми маємо можливості та право апелювати до Європи та займати проактивну переговорну позицію, щоб наші екологічні зобов’язання були адекватними з погляду існуючих викликів.

"Україна багато досягла у виконанні своїх екологічних зобов’язань. Тож зараз ми маємо повне право зайняти проактивну позицію, тому що немає догм. Те, чим СВАМ був до війни, умовно кажучи - одна справа. І те, що зараз - зовсім інша. Особливо це стосується України", - резюмував економіст.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.