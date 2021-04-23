Экоинспекция обследовала бассейны трансграничных рек. Обнаружили 42 незаконных свалки

"Были выявлены 42 несанкционированные свалки. Сейчас 31 из них уже ликвидирована органами местного самоуправления", - отметил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Кроме того, инспекция провела 11 внеплановых проверок выполнения предписаний, выданных по фактам выявленных нарушений. За несвоевременное их выполнение на ответственных лиц наложили штрафные санкции.

Указано, что инспекция осуществляет контроль за наличием схем санитарной очистки населенных пунктов Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Такие схемы предусматривают порядок сбора, вывоза, утилизации, захоронения и т.д. различных видов отходов.

"В прошлом году было установлено, что схемы санитарной очистки населенных пунктов отсутствуют во Львовской области и в городе Львов. Результатом этого является значительное засорение отходами среды, в частности рек", - добавил глава ГЭИ.