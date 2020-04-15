В "Экофарм" ответили Садовому на обвинения в несогласованной поставке гумпомощи для больниц

Фото: Андрей Садовый (facebook.com)

Производитель "Протефлазида" высказал удивление позицией Садового и обвинил его в лоббизме

В НПК "Экофарм" опровергают заявление мэра Львова Андрея Садового о несогласованной поставке гуманитарной помощи для больниц города и утверждают, что помощь Львову противовирусным средством для защиты медперсонала больниц на самом деле происходила по инициативе львовской власти. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает РБК-Украина.

Напомним, ранее львовский городской голова на своей странице в Facebook назвал "фейком" информацию о бесплатной поставке противовирусного препарата "Протефлазид" в больницы Львова.

Однако, в компании указали на наличие документальных подтверждений того, что гуманитарная помощь Львову противовирусным средством для защиты медперсонала больниц на самом деле происходила по инициативе львовской власти.

Кроме того, в компании отмечают, что советники Садового предварительно были ознакомлены с отчетом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины по результатам исследований действия препарата "Протефлазид" на коронавирусы.

В то же время, компания высказала удивление позицией Садового, который утверждает, что бесплатная поставка препарата не имеет никакой связи "... с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19...".

"Однако в письме от ИО гендиректора Львовской коммунальной больницы скорой помощи говорится о том, что "Протефлазид" планируется применять не только для работников этой больницы, но и других учреждений здравоохранения г. Львова. Если это не укладывается в процесс подготовки больниц к действиям в условиях эпидемии, то скажите - с какой целью Львов просил 3500 флаконов препарата, который официально относится к группе J05 (препараты прямого противовирусного действия)", - говорится в заявлении "Экофарм".

В компании считают, что причины отказа "продиктованы конкурентной войной, которая развернулась на фармрынке в условиях эпидемии".

"Если конъюнктура, создаваемая теневыми игроками фармрынка и связанными с ними политиками-лоббистами, для вас важнее защиты львовских медиков настолько, что вы готовы вернуть препарат, - мы его примем. "Протефлазида" сейчас не хватает на удовлетворение всех просьб о гуманитарной помощи, которые каждый день поступают в "Экофарм", - добавили в компании.

Напомним, 10 апреля городские власти Львова заявили о намерении вернуть препарат "Протефлазид", который был предоставлен в качестве гуманитарной помощи, назад компании-производителю "Экофарм".

Ранее Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины обнародовал результаты лабораторных исследований действия "Протефлазида" на коронавирусы.

На пресс-конференции руководст во АМН и института заявили, что тестирование действующего вещества показало вероятную способность "Протефлазида" замедлять репликацию коронавирусов.

В свою очередь, бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала инициативу Академии медицинских наук, обвинив ее руководство в занятиях "псевдонаукой", так как рекомендуемый препарат "не испытывался на Западе".

После чего началась "антипротефлазидная" кампания, в которой экспертами выступают журналисты и блогеры. В то же время ни один из авторитетных специалистов в области вирусологии, эпидемиологии и иммунологии не подверг сомнению свойства "Протефлазида".