Акция Чистая окружающая среда: Заплыв на каяках с ТМ «Белая Бяроза»

Аква-плогинг посвященный уборке мусора из реки Днепр, плавая на каяках, студентами высших учебных заведений города. Активисты совмещают отдых на воде с уборкой рек от пластика, стекла и других отходов.

Компания «Белая Бяроза» приглашает всех неравнодушных присоединиться к феноменальному событию! Этим летом отправляйся вместе с нами на акваплогинг в своем городе и сделай свой вклад в чистоту окружающей среды.

Плогинг – это популярное экологическое движение родом из Швеции. Его участники объединяют бег и уборку обочин. Тем самым, они не только вносят разнообразие в свои тренировки, но и заботятся об окружающей среде.

Акваплогинг с ТМ «Белая Бяроза» – это прекрасное и полезное путешествие на байдарках с единомышленниками. Вместе мы очистим побережья и острова рек от мусора! А кроме того, насладимся мороженым и создадим вторичное сырье из упаковки, из которой вскоре сошьют мягкие и современные ПУФЫ! А самого активного акваплогера ждет МЕГА-ГАМАК! Поэтому, не медлите – регистрируйтесь для участия в акции!

Проект реализуется в партнерстве ТМ «Белая Бяроза» с Kharkiv Zero Waste и ЭКОсознание Днепра. Летние развлечения могут быть не только приятными, но и полезными для окружающей среды. Одним из способов отдохнуть и помочь планете является акваплогинг.

Планируем в июле - августе:

г. Киев, локация: Гидропарк (прокат каяков слева за Венецианским мостом)

г. Запорожье, локация: ул. Чубанова, 15г, 200 метров от Набережной магистрали

г. Харьков, локация: Журавлевский гидропарк

г. Одесса, локация: Причал №1, Одесский центр каякинга

г. Тернополь, локация: Дальний пляж, Тернополь