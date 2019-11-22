Экипаж аварийного танкера в Одессе отказывается эвакуироваться

Капитан сорванного с якоря танкера Delfi отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно. Об этом сообщает "Думская".

И.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов сообщил, что экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

"Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции", - сказал он.

По словам Карпова, судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание.

Напомним, танкер Delfi изначально находился в акватории порта "Южный". Из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия". Также в Одесском заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из "Южного" вышел мощный буксир "Иванов".