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В ЕК заявили, что производитель "Спутника V" не запрашивал сертификацию в Евросоюзе

Брюссель, Вторник 12 января 2021 14:08
В ЕК заявили, что производитель "Спутника V" не запрашивал сертификацию в Евросоюзе
Фото: российская вакцина (sputnikvaccine.com)
Автор: Юлия Струк

Официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что производитель российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" не запрашивал сертификацию вакцины в Евросоюзе. Однако он поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Об этом Кеерсмакер сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе.

Политику задали вопрос о возможности расширения поставок этого препарата в другие страны сообщества, помимо Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве.

"По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель, - ред.) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС", - рассказал представитель ЕК.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия завышает эффективность своей вакцины. Он также назвал все разговоры относительно нее проявлениями гибридной дискуссии.

Как писало РБК-Украина, харьковская компания "Биолек" подала документы на регистрацию российской вакцины в Украине. По словам главы Минздрава Максима Степанова, это позволит увидеть, что собой представляет "Спутник V".

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