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ЄК підтримує створення в Україні фонду стимулювання будівництва зеленої енергетики, - інвестори

Вівторок 29 квітня 2025 17:34
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ЄК підтримує створення в Україні фонду стимулювання будівництва зеленої енергетики, - інвестори Фото: ЄК підтримує створення в Україні фонду стимулювання будівництва зеленої енергетики (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Європейська Комісія підтримує ідею створення спеціального фонду, який стимулюватиме залучення інвестицій в будівницво зелених електростанцій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської.

"Ми створили концепцію Фонду гарантування ціни на електроенергію. Єврокомісія є нашим величезним партнером по створення фонду. Вони повірили в створення і побачили в цьому реальну можливість розблокувати приватні інвестиції в нові енергетичні проєкти в Україні", - сказала Верещинська.

За її словами, суть роботи фонду полягає в тому, щоб вирішити проблему ринкових ризиків при продажі електроенергії зі станцій відновлюваної енергетики.

Верещинська розповіла, що одна з найбільших міжнародних фінансових установ звернулась до Єврокомісії з проханням отримати фінансування з програми Ukrainian Facility на впровадження цього інструменту.

"Сам фонд буде створений цього року, а наступного року він може видати вже перші страховки", - уточнила директорка ЄУЕА.

Вона зазначила, що уряди декількох європейських країн розглядають можливість наповнювати цей фонд. При чому його діяльність може поширюватись на стимулювання будівництва вітроенергетики, сонячних електростанцій і систем накопичення енергії.

"Це буде дуже хорошою історією, яка точно стимулює інвесторів робити нові проєкти, довести існуючі проєкти до фінальної реалізації і підключення до мережі", - заявила Верещинська.

Раніше представники інвесторів повідомляли, що в Україні йде підготовка до створення фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.

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