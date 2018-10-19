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ЕИБ выделит 5 млн евро на реконструкцию Николаевского водоканала

Новости » Финансы    19.10.2018 - 14:44
Фото: Городской совет Николаева (mkrada.gov.ua)
Фото: Городской совет Николаева (mkrada.gov.ua)

Проект предусматривает расширение трубопроводов для подачи воды в отдельные районы города

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грантовую помощь в сумме 5,11 млн евро на реконструкцию и модернизацию Николаевского водоканала. Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и вице-президент ЕИБ Вазил Худак, сообщает РБК-Украина.

Соглашение предусматривает привлечение мультидонорского фонда Е5Р (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среды).

Управляющий фондом E5P Андерс Лунд отметил: "Проект обеспечит соблюдение требований охраны здоровья и экологии национального и международного законодательства, а также даст более высокое качество услуг водоснабжения и водоотведения для населения. Инвестиции поддержат чрезвычайные и эффективные меры по обеспечению водоснабжения, сбора и очистки сточных вод, а также расширение трубопроводов для подачи воды в районы, где отсутствует доступ к качественной питьевой воде".

Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) является мультидонорским фондом в размере 200 млн евро и направлено на поощрение инвестиций в энергосбережение и экологические проекты в странах Восточного партнерства. Фонд об'объединяет финансовые взносы с ЕС и группы из 21 страны, которые затем используются для привлечения национальных средств и займов от международных финансовых учреждений.

Напомним, в апреле 2017 года Верховная рада ратифицировала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о привлечении средств в размере 200 млн евро для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития городского общественного транспорта в городах Украины.

 

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