Ехала по засеянному полю. ВСУ одним выстрелом уничтожили российскую технику
Украинские военные точным выстрелом уничтожили российскую БМП, которая выехала на засеянное поле. В результате взрыва башню БМП с пушкой оторвало и бросило на десять метров, весь экипаж погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 128 отдельной горно-штурмовой бригады.
"Российская машина выехала из лесопосадки и прямо по засеянному полю двинулась к грунтовой дороге. Однако сразу была засечена нашими бойцами. Какое-то время БМП пыталась маневрировать, это видно со следов от гусеничных траков", - говорится в сообщении.
Но маневры продолжались недолго - через несколько секунд им положил конец меткий выстрел из противотанкового ракетного комплекса.
Последствия попадания хорошо видны на видео, снятое с дрона.
Как сообщалось, ранее в Харьковской области украинские военные обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.
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