Ехала по засеянному полю. ВСУ одним выстрелом уничтожили российскую технику

Украинские военные точным выстрелом уничтожили российскую БМП, которая выехала на засеянное поле. В результате взрыва башню БМП с пушкой оторвало и бросило на десять метров, весь экипаж погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 128 отдельной горно-штурмовой бригады.

"Российская машина выехала из лесопосадки и прямо по засеянному полю двинулась к грунтовой дороге. Однако сразу была засечена нашими бойцами. Какое-то время БМП пыталась маневрировать, это видно со следов от гусеничных траков", - говорится в сообщении.

Но маневры продолжались недолго - через несколько секунд им положил конец меткий выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Последствия попадания хорошо видны на видео, снятое с дрона.