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У Єгипті десятки людей постраждали під час обвалення трибуни на баскетбольному матчі

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Каїр, Неділя 25 грудня 2022 03:16
У Єгипті десятки людей постраждали під час обвалення трибуни на баскетбольному матчі Фото: в Єгипті десятки людей постраждали під час обвалення трибуни (twitter.com/anadoluagency)
Автор: Артур Родивилов

Як мінімум 27 людей отримали травми під час обрушення трибуни в Каїрі під час баскетбольного матчу за суперкубок між командами "Аль-Ахлі" (Каїр) та "Аль-Іттіхад" (Олександрія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

У більшості постраждалих діагностовано переломи. Вони перебувають у лікарнях, їхнім життям нічого не загрожує.

Спортивна влада звинуватила в інциденті вболівальників команди "Аль-Іттіхад".

Обвалення сталося у спорткомплексі Хасана Мустафи. Він був відкритий у 2020 році і приймає змагання з кількох видів спорту, у тому числі з баскетболу та гандболу.

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