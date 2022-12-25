У Єгипті десятки людей постраждали під час обвалення трибуни на баскетбольному матчі

Як мінімум 27 людей отримали травми під час обрушення трибуни в Каїрі під час баскетбольного матчу за суперкубок між командами "Аль-Ахлі" (Каїр) та "Аль-Іттіхад" (Олександрія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

У більшості постраждалих діагностовано переломи. Вони перебувають у лікарнях, їхнім життям нічого не загрожує.

Спортивна влада звинуватила в інциденті вболівальників команди "Аль-Іттіхад".

Обвалення сталося у спорткомплексі Хасана Мустафи. Він був відкритий у 2020 році і приймає змагання з кількох видів спорту, у тому числі з баскетболу та гандболу.