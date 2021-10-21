В Египте задержали робота-художницу. Ее заподозрили в шпионаже

Известно, что робота-художницу доставили в страну для открытия и участия в выставке современного искусства возле пирамид Гизы под названием "Вечность - это сейчас".

По словам, основателя робота Эдайна Миллера, его изобретение египетские пограничники удерживали в течение 10 дней.

Так, власти Египта заподозрили, что робот может быть частью шпионского плана, поскольку в нее встроен модем и камеры. В то же время беспокойство пограничников вызывала и способность робота вести разговор.

Как пояснил Эдайн Миллер, камеры в глазах художницы необходимы ей для рисования, основываясь на алгоритмических реакциях наблюдения.

"Ситуация иронична, потому что цель Ай-Ду-предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а ее задержали только из-за того, что она робот", - сказал он.

Основатель робота добавил, что робота-художницу все же освободили усилиями британского посла.

Известно, что Ай-Ду было создано в 2019 году британскими изобретателями. Имя ей дали в честь первой в мире женщины-программиста Ады Лавлейс.