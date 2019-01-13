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В Египте продлили режим ЧП на 3 месяца

Новости » Политика    13.01.2019 - 20:59
В Египте продлили режим ЧП на 3 месяца
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Режим ЧП в Египте продлевается седьмой раз

Парламент Египта сегодня, 13 января 2018, утвердил указ президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении режима чрезвычайного положения в стране на 3 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Сообщается, что указ вступает в силу по всей стране в 01:00 по местному времени со вторника, 15 января.

В президентской директиве сказано, что вооруженным силам и Министерству внутренних дел нужно принять необходимые меры для "противостояния угрозе терроризма, пресечения источников его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

Режим ЧП в Египте продлевается уже в седьмой раз. Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях египетских городов, которые совершались "Исламским государством". Жертвами нападений стали 45 человек, еще 125 пострадали.

Напомним, Египет заявил об убийстве десятков "террористов" после нападения в Гизе. По данным МВД Египта, "террористические элементы" намеревались совершить серию нападений на правительственные учреждения, туристические объекты, религиозные учреждения и представителей органов охраны правопорядка.

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