В Єгипті продовжили режим НС на 3 місяці

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Режим НС в Єгипті продовжується сьомий раз

Парламент Єгипту сьогодні, 13 січня 2018, затвердив указ президента країни Абдель Фаттаха ас-Сісі про продовження режиму надзвичайного стану в країні на 3 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що указ набирає чинності по всій країні в 01:00 за місцевим часом з вівторка, 15 січня.

В президентській директиві сказано, що збройним силам і Міністерству внутрішніх справ потрібно прийняти необхідні заходи для протистояння загрозі тероризму, обмеження джерел його фінансування, забезпечити безпеку на всій території республіки, захищати державну і приватну власність, а також життя громадян".

Режим НС в Єгипті продовжується вже в сьомий раз. Надзвичайні заходи були введені в Єгипті в квітні 2017 року після терактів у церквах єгипетських міст, які проводились "Ісламською державою". Жертвами нападів стали 45 людей, ще 125 постраждали.

Нагадаємо, Єгипет заявив про вбивство десятків "терористів" після нападу в Гізі. За даними МВС Єгипту, "терористичні елементи" мали намір здійснити серію нападів на урядові установи, туристичні об'єкти, релігійні установи та представників органів охорони правопорядку.