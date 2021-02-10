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В Египте курортный город обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой

Новина українською → Шарм-эль-Шейх, Среда 10 февраля 2021 10:59
В Египте курортный город обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой Фото: стена (alaraby.co.uk)
Автор: РБК-Украина

Власти курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте обнесли его стеной с колючей проволокой протяженностью 36 километров. Это сделали в целях безопасности.

Об этом сообщает CNN.

Указано, что ограждение представляет собой череду бетонных плит. Они отделяют город от окружающей его пустыни. При этом некоторые из них помечены черными символами мира.

Все, кто въезжает в Шарм-эль-Шейх, будут обязаны пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра.

Местные власти хотят повысить уровень защиты и обезопасить приезжающих путешественников, поскольку курорт располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев.

Как писало РБК-Украина, в конце января в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

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