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В Єгипті курортне місто обнесли 36-кілометровою стіною з колючим дротом

Новость на русском → Шарм-ель-Шейх, Середа 10 лютого 2021 10:59
В Єгипті курортне місто обнесли 36-кілометровою стіною з колючим дротом Фото: стіна (alaraby.co.uk)
Автор: РБК-Україна

Влада курортного міста Шарм-ель-Шейх в Єгипті обнесла його стіною з колючим дротом довжиною 36 кілометрів. Це зробили з метою безпеки.

Про це повідомляє CNN.

Зазначено, що огорожа є низкою бетонних плит. Вони відокремлюють місто від навколишньої пустелі. При цьому деякі з них позначені чорними символами світу.

Всі, хто в'їжджає у Шарм-ель-Шейх, будуть зобов'язані пройти через обладнані камерами відеоспостереження і сканерами пункти огляду.

Місцева влада хоче підвищити рівень захисту й убезпечити мандрівників, оскільки курорт розташовується всього в 360 кілометрах на південь від північного середземноморського узбережжя Синаю, де зосереджені рухи ісламістських повстанців.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня у Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів і медичних працівників, які працюють з хворими COVID.

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