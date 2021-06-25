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В Египте частично обрушился жилой дом, под завалами есть люди

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 25 июня, в египетском городе Александрия произошло частичное обрушение жилого дома. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По информации силовых структур, полностью обвалился один из пролетов здания. Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек, поиски еще нескольких семей продолжаются.

Издание отмечает, что из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было выписано предписание на снос здания.

Фото: в Египте частично обрушился жилой дом (twitter.com/AlMasryAlYoum)

Напомним, в ночь на 24 июня многоэтажный жилой дом обрушился в пригороде Майами. Президент США Джо Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации во Флориде.

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