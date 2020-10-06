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Египет упростил въезд для туристов

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Египта с 1 ноября отменяет визовый сбор для туристов, которые прибывают в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Упрощенные правила въезда будут действовать до 30 апреля 2021 года.

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Об этом сообщили в посольстве Украины в Египте.

При этом все туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда.

В то же время при прибытии в Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба наличие такого теста необязательно - тестирование можно пройти в аэропортах.

Напомним, всего для украинцев открытыми остаются 52 страны, среди которых Турция, Египет, Черногория, Болгария, Албания и ряд других туристических стран.

Также РБК-Украина писало, что Болгария ужесточила правила въезда в страну для украинцев с 1 октября - теперь в страну пускают лишь тех, кто имеет при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Кроме этого Словения ослабила правила въезда в страну для граждан Украины. С 1 октября разрешили въезд в страну без обязательного прохождения самоизоляции. Для этого необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест.

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