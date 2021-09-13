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Египет откроет для туристов два новых города: о каких идет речь

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Египет, Понедельник 13 сентября 2021 08:19
Египет откроет для туристов два новых города: о каких идет речь Фото: Египет откроет для туристов два новых города (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Египте планируют открыть два новых туристических города в ближайшие несколько месяцев. Речь идет о городах Аль-Галяля и Аль-Аламин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

"В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два совершенно новых туристических города. Одно будет на севере примерно в 100 км от Каира, ближе к Красному морю. Оно называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань - ред.) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", - сказал он.

Министр отметил, что в Египте, помимо курортов, много известных туристических мест, которые принимают путешественников и готовы продолжать это делать, а именно: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага.

Он также заверил, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится.

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