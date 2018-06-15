Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ефремову продлили арест на 2 месяца

НовостиОбщество    15.06.2018 - 23:20
Фото Александр Ефремов (twitter.com/SarganLarysa)
Фото Александр Ефремов (twitter.com/SarganLarysa)

Ефремову по делу о госизмене продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову на два месяца. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры в Facebook.

"15.06.2018 состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению А. Ефремова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе заседания суд принял решение о продлении А.Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13.08.2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное разбирательство по делу Ефремова продолжается. Следующее заседание состоится 25 июня 2018 в 13:30. Во время заседания запланирован допрос свидетеля обвинения.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий, которого приглашали в суд по делу Ефремова выступить в качестве свидетеля, не смог посетить заседание 31 мая 2018 года.

Добавим, в апреле Старобельский районный суд Луганской области на очередном заседании по делу Ефремова допросил народного депутата Украины Олега Ляшко в качестве свидетеля стороны обвинения.

Ефремова подозревают в преступлениях по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст.110)
  • Государственная измена (ч. 1 ст. 111)
  • Создание террористической группы и ее материальное и организационное обеспечение (ч. 1 ст. 258-3)
  • Сочастие в организации террористической группы (ч. 3 ст. 27)
  • Захват государственных или общественных сооружений (ст. 341) с целью незаконного пользования ими (ч. 5 ст. 27, ст. 341).
В деле Ефремова рассматривают доказательства стороны обвинения Швейцария рассекретила счета экс-главы Партии регионов Ефремова
Теги публикации: Александр Ефремов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь