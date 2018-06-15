Ефремову продлили арест на 2 месяца

Ефремову по делу о госизмене продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову на два месяца. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры в Facebook.

"15.06.2018 состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению А. Ефремова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе заседания суд принял решение о продлении А.Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13.08.2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное разбирательство по делу Ефремова продолжается. Следующее заседание состоится 25 июня 2018 в 13:30. Во время заседания запланирован допрос свидетеля обвинения.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий, которого приглашали в суд по делу Ефремова выступить в качестве свидетеля, не смог посетить заседание 31 мая 2018 года.

Добавим, в апреле Старобельский районный суд Луганской области на очередном заседании по делу Ефремова допросил народного депутата Украины Олега Ляшко в качестве свидетеля стороны обвинения.

Ефремова подозревают в преступлениях по таким статьям Уголовного кодекса Украины: