Єфремову продовжили арешт на 2 місяці

Єфремову у справі про держзраду продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 серпня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишньому керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову на два місяці. Про це йдеться ув повідомленні Генеральної прокуратури у Facebook.

"15.06.2018 відбулось чергове засідання в Старобільському районному суді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням О. Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України. В ході засідання суд прийняв рішення про продовження О.Єфремову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13.08.2018", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судовий розгляд у справі Єфремова триває. Наступне засідання відбудеться 25 червня 2018 о 13:30. Під час засідання заплановано допит свідка обвинувачення.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій, якого запрошували до суду про справі Єфремова виступити в якості свідка, не зміг відвідати засідання 31 травня 2018 року.

Додамо, у квітні Старобільський районний суд Луганської області на черговому засіданні у справі Єфремова допитав народного депутата України Олега Ляшка в якості свідка сторони обвинувачення.

Єфремова підозрюють у злочинах за такими статтями Кримінального кодексу України: