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Эфиопия высылает из страны семь сотрудников ООН. Гутерриш отреагировал

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Четверг 30 сентября 2021 20:59
Эфиопия высылает из страны семь сотрудников ООН. Гутерриш отреагировал Фоо: Генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Эфиопии заявило, что высылает из страны семь высокопоставленных чиновников ООН. Такое решение власти приняли через два дня после того, как ООН предупредил, что сотни тысяч людей в северном регионе Тиграй испытывают голод из-за правительственной блокады помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что єтот шаг происходит на фоне растущей международной критики условий в Тиграе, а также в связи с тем, что все стороны боевых действий на севере Эфиопии сталкиваются с возможностью введения санкций со стороны правительства США.

Многие страны опасаются, что распространяющийся конфликт в Эфиопии - второй по численности населения стране Африки и региональном дипломатическом тяжеловесе - может еще больше дестабилизировать и без того нестабильный регион.

В частности, Эфиопия высылает глав Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. У семи сотрудников ООН есть 72 часа, чтобы покинуть страну, поскольку их обвиняют во "вмешательстве" во внутренние дела.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он "шокирован" высылкой сотрудников организации.

"Сейчас мы взаимодействуем с правительством Эфиопии в надежде, что соответствующим сотрудникам ООН будет позволено продолжить свою важную работу", - заявил он.

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ООН Эфиопия Антониу Гутерриш
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