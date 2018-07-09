Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ефіопія та Еритрея домовилися про завершення війни

НовиниПолітика    09.07.2018 - 19:23
Фото (twitter.com/fitsumaregaa)
Фото (twitter.com/fitsumaregaa)

Конфлікт між країнами спалахнув в 1998 році

Ефіопія та Еритрея підписали декларацію про укладення миру. Декларація була підписана на зустрічі прем'єр-міністра Ефіопії Абийя Ахмеда і президента Еритреї Исайяса Афеверки в столиці Еритреї, Асмэре, передає Reuters.

"Тепер ми можемо уявити собі майбутнє, де немає кордонів і високих стін, що розділяють нас. Люди нашого регіону поєднані спільною метою", - заявив глава канцелярії прем'єра Ефіопії Фитсум Арега Twitter.

Також сторони заявили про готовність співпрацювати в ряді сфер, зокрема, в економічній і соціальній.

Як відомо, конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув у 1998 році і тривав до 2000 року через територіальні суперечки. Тоді бойові дії забрали близько 80 тис. життів. Мирний договір був підписаний сторонами в грудні 2000 року, однак Ефіопія відмовилася приймати остаточне рішення арбітражу, винесене через два роки з питання про розділення спірних територій.

Нагадаємо, раніше в Ефіопії було оголошено надзвичайний стан через добу після того, як прем'єр-міністр країни Хайлемариам Десалень заявив про відхід з поста

Вибух на мітингу в Ефіопії: поліція затримала 30 підозрюваних В Ефіопії заявили про другого загиблого під час вибуху на акції в підтримку прем'єр-міністра
Теги публікації: Эфиопия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся