Ефіопія та Еритрея домовилися про завершення війни

Конфлікт між країнами спалахнув в 1998 році

Ефіопія та Еритрея підписали декларацію про укладення миру. Декларація була підписана на зустрічі прем'єр-міністра Ефіопії Абийя Ахмеда і президента Еритреї Исайяса Афеверки в столиці Еритреї, Асмэре, передає Reuters.

"Тепер ми можемо уявити собі майбутнє, де немає кордонів і високих стін, що розділяють нас. Люди нашого регіону поєднані спільною метою", - заявив глава канцелярії прем'єра Ефіопії Фитсум Арега Twitter.

Також сторони заявили про готовність співпрацювати в ряді сфер, зокрема, в економічній і соціальній.

Як відомо, конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув у 1998 році і тривав до 2000 року через територіальні суперечки. Тоді бойові дії забрали близько 80 тис. життів. Мирний договір був підписаний сторонами в грудні 2000 року, однак Ефіопія відмовилася приймати остаточне рішення арбітражу, винесене через два роки з питання про розділення спірних територій.

Нагадаємо, раніше в Ефіопії було оголошено надзвичайний стан через добу після того, як прем'єр-міністр країни Хайлемариам Десалень заявив про відхід з поста