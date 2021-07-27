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В Эфиопии при нападении боевиков погибли сотни мирных жителей, - Reuters

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Аддис-Абеба, Вторник 27 июля 2021 16:15
В Эфиопии при нападении боевиков погибли сотни мирных жителей, - Reuters Фото: в Эфиопии убили сотни мирных жителей (twitter.com/TheNorthStar21)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Эфиопии в регионе Сомали при нападении боевиков погибли сотни мирных жителей. Власти направили в регион медиков, чтобы оказать помощь большому количеству раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщил изданию представитель регионального правительства Сомали Али Бедель, вооруженные боевики из региона в субботу устроили "резню" в районе Гадамайту, также известному как Габраиис. По словам эфиопского чиновника, в результате нападения погибли несколько сотен мирных жителей.

Факт нападения на мирных жителей агентству подтвердили два высокопоставленных чиновника из правительства региона Сомали. Они не сообщили конкретное число погибших.

Один из опрошенных агентством эфиопских чиновников заявил, что правительство направило в этот район медицинских работников, чтобы оказать помощь "большому числу" раненых.

Напомним, в конце июня в Эфиопии убили трех сотрудников организации "Врачи без границ".

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боевики Эфиопия
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