В Эфиопии между участниками расследования крушения Boeing возникли разногласия, - WSJ

Разногласия возникли между экспертами из США и Эфиопии, участвующими в расследовании обстоятельств авиакатастрофы в Эфиопии Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американцы, участвующие в расследовании, в частном порядке высказывают жалобы по поводу того, что власти Эфиопии допускают задержки в предоставлении им данных, полученных при расшифровке "черных ящиков" разбившегося лайнера.

Кроме того, американские эксперты в области авиационной безопасности считают, что эксперты из Эфиопии держатся замкнуто по отношению к другим участникам расследования. Со своей стороны эфиопские эксперты, по данным газеты, недовольны попытками американцев контролировать содержание предварительного доклада о причинах катастрофы.

Сообщается, что в предварительном докладе, как ожидается, будет отмечено сходство между обстоятельствами катастрофы лайнера компании Ethiopian Airlines и самолетом компании Lion Air в Индонезии.

Напомним, ранее сообщалось, что в авиакомпании Ethiopian Airlines сообщили, что процедура опознания и ДНК-экспертиза останков жертв, которые погибли 10 марта в Эфиопии при падении самолета Boeing, займет до 6 месяцев.