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Эффективность Pfizer снижается почти вдвое через полгода, - исследование

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 11:15
Эффективность Pfizer снижается почти вдвое через полгода, - исследование Фото: эффективность Pfizer снижается почти вдвое через полгода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Эффективность вакцины Pfizer в предотвращении COVID-заражения снижается до 47% с 88%. Такая тенденция наблюдается через шесть месяцев после введения второй дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ученые предполагают, что такое снижение связано с уменьшением эффективности вакцины, а не с более заразными новыми штаммами коронавируса.

В частности, исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек в период с декабря 2020 года (когда вакцина впервые стала доступной) и по август 2021.

Так, анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации, смерти от коронавируса, или от более заразного Дельта-штамма - остается высокой - 90%, однако лишь в течение шести месяцев.

По итогам ученых, эффективность вакцины Pfizer против "Дельты" составила 93% через месяц после первой прививки, однако еще через четыре месяца снизилась до 53%.

Вместе с тем против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

Напомним, регулятор ЕС рекомендовал бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.

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