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Эффективное сочетание военных и дипломатических усилий способны приблизить победу и мир, - "ЕС"

Фото: переговоры с представителями страны-оккупанта (Офис президента)
Автор: Артем Горовенко

Эффективное сочетание военных и дипломатических усилий способны приблизить победу и мир, которые так ожидают миллионы украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Европейской солидарности".

"Самоотверженность и самопожертвование, мужество и военное мастерство наших воинов удивили весь мир и сорвали русский блиц-криг. И это дает возможность проявить себя нашим дипломатам", - заявили в партии.

В то же время в партии согласны с заявлениями президента Владимира Зеленского о недопустимости компромиссов в вопросах территориальной целостности, ответственность за которую лежит на нем как гаранту Конституции.

"С 24 февраля мы придерживаемся и в дальнейшем будем придерживаться принципа внутриполитического единства как залога победы. Исходя из этого, требуем как можно быстрее провести закрытое заседание Верховной Рады и проинформировать народных депутатов о стартовой позиции Украины на этих сложных переговорах. Содержательно обсудить ее предлагаем на встрече Президента и глав парламентских фракций, за исключением ОПЗЖ, после заседания парламента, который, согласно договоренностям всех председателей фракций, должен работать в режиме "24 на 7", - добавили в ЕС.

В партии также отметили, что нашим переговорщикам нужно поле для маневра. И что подробную оценку гипотетическому мирному соглашению можно давать не на основе заявлений на пресс-конференции, а лишь тогда, когда будет понят его полный и окончательный смысл, финализированный документ.

"Наша команда, как и все украинцы, продолжает вместе защищать страну на военном, информационном и дипломатическом фронтах. Никакие заявления россиян вроде об уменьшении военных угроз для Киева или Чернигова не соответствуют действительности и не должны вводить нас в заблуждение. Должны круглосуточно все вместе работать на усиление обороноспособности страны", - резюмировали в партии Порошенко.

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