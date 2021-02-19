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Эффективная на 85%: в Израиле оценили вакцину Pfizer

Новина українською → Иерусалим, Пятница 19 февраля 2021 12:48
Эффективная на 85%: в Израиле оценили вакцину Pfizer Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Израильские ученые оценили эффективность вакцины от коронавируса Pfizer. Она составляет 85%.

Об этом сообщили в журнале The Lancet исследователи израильского медицинского центра Шиба.

Эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech составляет 85% уже после первой дозы.

Издание основывается на исследованиях, проведенных на более чем семи тысячах медицинских работников, которые были вакцинированы в медицинском центре в Израиле. Эксперты наблюдали снижение симптоматики COVID-19 на 85 процентов между 15 и 28 днями после введения вакцины.

Общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75 процентов, выяснили авторы исследования.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer в начале февраля. Поэтому первой вакциной, которую получит Украины, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca.

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