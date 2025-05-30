У ефектному кольорі: Mercedes-Benz G-Class отримає яскраву лімітовану версію

Позашляховики спеціальної серії отримають унікальні оздоблювальні матеріали, ексклюзивні колірні рішення та індивідуальні варіанти оббивки, що "відображають багату спадщину Індії".

Подробиць поки що немає, їх обіцяють розсекретити 12 червня. Поки відомо лише те, що Mercedes-Benz G 63 Collector's Edition отримає 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 585 кінських сил.

Доповнить його 48-вольтова гібридна система. Коробка передач на машині – дев'ятиступінчаста з подвійним зчепленням, а також фірмовий повний привід. Ціни ще не оголошені, проте, швидше за все, коштуватиме Mercedes-Benz G-Class з обмеженої серії відчутно дорожче, ніж стандартні.

Раніше компанія Brabus представила пікап XLP 800 Adventure вартістю 900 тисяч євро. Автомобіль базується на Mercedes-AMG G 63 та використовує шасі з бортовими редукторами власної розробки.