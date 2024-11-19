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Ефектний концепт-кар DS SM Tribute стане серійним: подробиці

Вівторок 19 листопада 2024 14:29
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Ефектний концепт-кар DS SM Tribute стане серійним: подробиці Фото: концепт-кар DS SM Tribute стане серійним (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Французи планують запустити серійне виробництво розкішного купе DS SM Tribute з мотором V6 від Maserati. Для серійного SM Tribute DS може використовувати шестициліндровий двигун Maserati.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Gear.

На момент прем'єри авангардного шоу-кара DS SM Tribute про його силову установку інформації не було.

Що ж до оригінального Citroen SM, то він позиціонувався як спортивна модель, а тому оснащувався агрегатами V6 на 2,7 і 3,0 літра потужністю 170-180 кінських сил і двома коробками на вибір: п'ятиступінчастою "механікою" або тридіапазонним "автоматом". З місця до першої "сотні" класичний" SM розганявся приблизно за 8,5-9 секунд і розвивав максимальну швидкість у 220 км/год.

Ефектний концепт-кар DS SM Tribute стане серійним: подробиці

За основу концепту взяли Maserati GranTurismo, тому якщо серійний автомобіль побачить світ, то і його, ймовірно, побудують на базі цієї ж моделі. А це означає, що у Maserati можуть запозичити і 3,0-літровий бітурбомотор V6 Nettuno, який розвиває 490-550 кінських сил.

У розмові з Top Gear дизайн-директор DS Automobiles Тьєррі Метроз розповів, що гендиректор бренду Олів'є Франсуа та голова Stellantis Карлос Таварес готові дати зелене світло проекту серійного спортивного автомобіля. Але є умова: модель має принести прибуток.

Ефектний концепт-кар DS SM Tribute стане серійним: подробиці

Імовірно, DS SM Tribute можуть випустити дрібною серією – від 50 до 200 екземплярів Коштуватиме кожен з них буде близько 1 мільйона євро.Т

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