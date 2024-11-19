Эффектный концепт-кар DS SM Tribute станет серийным: подробности

Французы планируют запустить серийное производство шикарного купе DS SM Tribute с мотором V6 от Maserati. Для серийного SM Tribute DS может использоваться шестицилиндровый двигатель Maserati.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Gear .

На момент премьеры авангардного шоу-кара DS SM Tribute о его силовой установке информации не было.

Что касается оригинального Citroen SM, то он позиционировался как спортивная модель, а потому оснащался агрегатами V6 на 2,7 и 3,0 литра мощностью 170-180 лошадиных сил и двумя коробками на выбор: пятиступенчатой "механикой" или трехдиапазонным "автоматом". С места до первой "сотни" классический" SM разгонялся примерно за 8,5-9 секунд и развивал максимальную скорость в 220 км/ч.

За основу концепта взяли Maserati GranTurismo, потому если серийный автомобиль увидит свет, то и его, вероятно, построят на базе этой же модели. А это значит, что у Maserati могут позаимствовать и 3,0-литровый битурбомотор V6 Nettuno, развивающий 490-550 лошадиных сил.

В разговоре с Top Gear дизайн-директор DS Automobiles Тьерри Метроз рассказал, что гендиректор бренда Оливье Франсуа и глава Stellantis Карлос Таварес готовы дать зеленый свет проекту серийного спортивного автомобиля. Но есть условие: модель должна принести прибыль.

Вероятно, DS SM Tribute могут выпустить мелкой серией – от 50 до 200 экземпляров. Каждый из них будет стоить около 1 миллиона евро.