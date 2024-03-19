"Ефект втоми від дій Путіна": у ГУР розповіли про ставлення росіян до керівництва РФ

"Можемо констатувати, що справді все більше росіян відчувають на собі наслідки війни, яку путін приніс не лише в Україну, але й на територію Росії", - зазначив представник ГУР.

За словами Юсова, останні події на території Білгородської та Курської областей, інциденти на промислових підприємствах, на нафтопереробних заводах, військових підприємствах разом з потоком ліквідованих і поранених окупантів, які повертаються на територію РФ з України, матимуть наслідки для режиму Путіна.

"Вони впливають і накопичують ефект втоми від дій Путіна. І, безумовно, це буде мати свої наслідки, своє продовження", - зауважив він.