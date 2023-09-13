Ефект бомби. Експерт пояснив важливість звільнення Донецького аеропорту

Повернення ЗСУ контролю над Донецьким аеропортом (ДАПом) викличе "ефект бомби". Щойно окупанти дізнаються, що українські військові зайшли на його територію, розпочнеться паніка.

"Коли росіяни почують, що в Донецькому аеропорту знову "кіборги", почнеться паніка. Тому що чудово пам'ятають, як вони захищали ДАП. У емоційному сенсі наше повернення до аеропорту спричинить ефект бомби", - каже експерт.

Він підкреслює, що, повернення до Донецького аеропорту важливе не лише з військової, а й психологічної точки зору.

"Це саме те, що впливає на моральний стан війська, це також складова військових дій. Тому що деморалізований ворог гірше б'ється або взагалі вважає за краще здатися в полон", - додав Гетьман РБК-Україна.

Він також нагадав, що захист ДАП тривав 242 дні з травня 2014 до січня 2015 року, а подвиги українських "кіборгів" лягли в основу художніх фільмів.