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Ефект бомби. Експерт пояснив важливість звільнення Донецького аеропорту

Україна, Середа 13 вересня 2023 11:41
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Ефект бомби. Експерт пояснив важливість звільнення Донецького аеропорту Фото: експерт пояснив важливість звільнення Донецького аеропорту (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська
Експерт: Олексій Гетьман

Повернення ЗСУ контролю над Донецьким аеропортом (ДАПом) викличе "ефект бомби". Щойно окупанти дізнаються, що українські військові зайшли на його територію, розпочнеться паніка.

Таку думку в коментарі для РБК-Україна висловив військовий експерт Олексій Гетьман.

"Коли росіяни почують, що в Донецькому аеропорту знову "кіборги", почнеться паніка. Тому що чудово пам'ятають, як вони захищали ДАП. У емоційному сенсі наше повернення до аеропорту спричинить ефект бомби", - каже експерт.

Він підкреслює, що, повернення до Донецького аеропорту важливе не лише з військової, а й психологічної точки зору.

"Це саме те, що впливає на моральний стан війська, це також складова військових дій. Тому що деморалізований ворог гірше б'ється або взагалі вважає за краще здатися в полон", - додав Гетьман РБК-Україна.

Він також нагадав, що захист ДАП тривав 242 дні з травня 2014 до січня 2015 року, а подвиги українських "кіборгів" лягли в основу художніх фільмів.

Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України зайняли частину селища Опитне Донецької області. Там продовжуються бої й ситуація є досить мінливою, але окупантам вже може бути "тривожно" через близькість населеного пункту до Донецька.

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