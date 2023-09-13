Эффект бомбы. Эксперт объяснил важность освобождения Донецкого аэропорта

Возвращение ВСУ контроля над Донецким аєропортом (ДАПом) вызовет "эффект бомбы". Как только оккупанты узнают, что украинские военные зашли на его территорию, начнется паника.

"Когда россияне услышат, что в Донецком аэропорту снова "киборги", начнется паника. Потому что прекрасно помнят, как они защищали ДАП. В эмоциональном смысле наше возвращение в аэропорт повлечет эффект бомбы", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что возвращение в Донецкий аэропорт важно не только с военной, но и психологической точки зрения.

"Это именно то, что влияет на моральное состояние войска, это также составляющая военных действий. Потому что деморализованный враг хуже бьется или вообще предпочитает сдаться в плен", - добавил Гетьман.

Он также напомнил, что защита ДАП длилась 242 дня с мая 2014 по январь 2015 года, а подвиги украинских "киборгов" легли в основу художественных фильмов.