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"Едмонтон" знищив "Флориду" в четвертому фіналі Кубка Стенлі: відео

Фото: "Ойлерз" розтрощили "Пантерз" удома (x.com/EdmontonOilers)
Автор: Антон Федорців

"Едмонтон Ойлерз" із розгромною перемогою "Флориди Пантерз" розмочили рахунок у фінальній серії сезону 2023/24 Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Едмонтон" – "Флорида" – 8:1 (3:1, 3:0, 2:0); серія – 1:3

Шайби: Янмарк, 03:11, Хенрік, 07:48, Холловей, 14:48, 54:11, Макдевід, 21:13, Ньорс, 24:59, Ньюджент-Гопкінс, 33:03, Маклауд, 56:41 – Тарасенко, 11:26

 

 

"Нафтовики" відкрили рахунок у дебюті зустрічі, коли Браун у меншості втік правим краєм і виклав шайбу під кидок Янмарку. Згодом подвоїв перевагу "Едмонтона" Хенрік, замкнувши на "п'ятаку" простріл того ж Янмарка. "Пантерз" швидко розмочили рахунок зусиллями Тарасенка, та далі домінували господарі.

Ще до кінця першого періоду закріпив перевагу "Ойлерз", який у ближньому бою переграв Бобровского. На старті ж другої 20-хвилинки рахунок став розгромним. Спершу Макдевід у контратаці влучно кинув під ліву стійку, а потім Ньорс із центральної зони кинув під поперечину.

Шосту шайбу "Едмонтона" оформив Ньюджент-Гопкінс, зігравши на добиванні після кидка Драйзайтля з гострого кута. Добили ж "Флориду" господарі льоду в третьому періоді. Холловей відзначився друге з передачі Макдевіда, а Маклауд в атаці другим темпом поцілив у кут.

Розгромна перемога лише трохи підправила становище "Ойлерз" у фінальній серії. "Едмонтон" зобов'язаний перемагати в кожному матчі, щоб залишатися в боротьбі. Натомість одна перемога "Пантерз" зробить їх володарями Кубка Стенлі. Наступний поєдинок відбудеться в Санрайзі в ніч проти середи, 19 червня.

До слова, раніше збірна Чехії стала чемпіоном світу вперше за 14 років.

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