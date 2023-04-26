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"Едмонтон" повів у серії плей-офф із "Лос-Анджелесом": відео всіх голів вечора НХЛ

Фото: "Ойлерз" за крок від завоювання путівки в наступний раунд (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Трьома матчами у Західній та Східній конференціях Національної хокейної ліги продовжився розіграш Кубка Стенлі. "Едмонтон Ойлерз" у центральному матчі дня перестріляли "Лос-Анджелес Кінгз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Нафтовики" відкрили рахунок у середині першого періоду, скориставшись більшістю. Кейн отримав передачу в лівій зоні вкидання і пробив під дальню стійку. А через дві хвилини Драйзайтль на "п'ятаку" замкнув передачу Макдевіда.

"Кінгз" виклик прийняли. Аяфалло перед воротами завершив комбінацію за участю Копітара та Кемпе. Утім, оборонець Кулак вчасним підключенням до атаки відновив перевагу "Едмонтона" на дві шайби. Зберіг інтригу Кемпе, який розкішно переграв воротаря "Ойлерз" у ближньому бою.

Проте, в другій 20-хвилинці канадці зуміли зміцнити власну перевагу. Для початку Б'югстад перед воротами підправив шайбу після кидка Сісі. А згодом у більшості цей трюк повторив і Хайман.

У фінальному періоді команди обмінялися шайбами. На другий гол Б'югстада ледь не з лінії воріт "Лос-Анджелес" відповів кидком у дотик із "п'ятака" від Байфілда. Домашня перемога дозволила "Едмонтону" вперше вийти вперед у серії (3:2). Наступний матч, який відбудеться у Місті Янголів 29 квітня, може стати останнім.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Кароліна" – "Айлендерс" – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0); серія – 3:2
  • "Даллас" – "Міннесота" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0); серія – 3:2
  • "Едмонтон" – "Лос-Анджелес" – 6:3 (3:2, 2:0, 1:1); серія – 3:2

До слова, напередодні "Сіетл" зрівняв рахунок у серії проти "Колорадо" завдяки домашній перемозі.

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