"Едмонтон" переграв "Лос-Анджелес", "Вегас" здолав "Даллас": відео всіх шайб вечора НХЛ

У Бостоні місцеві "Брюїнз" не змогли подвоїти перевагу в серії, несподівано поступившись "Торонто". Господарі відкрили рахунок зусиллями Гікі, який реалізував більшість на добиванні. Утім, Домі швидко відновив паритет, проштовхнувши шайбу за лінію з "п'ятака".

Та на першу перерву лідером пішов "Бостон" – Пастрняк у дотик замкнув передачу Захи. Щоправда, в другому та третьому періодах голами відзначилися лише хокеїсти "Мейпл Ліфс". Спершу Таварес "прошив" Ульмарка кидком під стійку в більшості, а потім Меттьюс реалізував вихід 1 в 0 з воротарем.

Зате другу перемогу відсвяткувала "Кароліна". Хоча спершу шальки терезів хитнулися в бік "Айлендерс", які закинули дві шайби без відповіді в першому періоді. Палм'єрі виявився найспритнішим на "п'ятаку", а Хорват відзначився класним кидком із дистанції.

Геть кепські справи "Гаррікейнз" стали на початку другої 20-хвилинки, коли капітан "острів'ян" Лі елегантно реалізував більшість. Та господарі льоду організували камбек. У цьому ж періоді Терявяйнен вдало зіграв другим темпом за чисельної переваги "Кароліни". А у фінальному його партнери покарали гостей ще чотирма шайбами (Джарвіс, Ахо, Мартінук і Генцел).

Зі старту було весело в Техасі. "Вегас" повів у дебюті – Стоун підставив ключку під кидок Хеніфіна, а Оді-Маршессо в дотик замкнув передачу Барбашева. "Старз" відповіли шайбою Бенна в контратаці, але Гертл зіграв на добиванні після вкидання. Щоправда, Робертсон повернув "Даллас" у гру голом після перехоплення.

Утім, у другому періоді "Голден Найтс" закріпили власну перевагу. Це Макнабб шаленим кидком від лівого борту поцілив у ближній кут. Марчмент у середині фінального періоду відповів шайбою у схожому стилі. Та цього було замало для загального успіху.

Нарешті в Едмонтоні "Ойлерз" взялися трощити "Лос-Анджелес" зі старту. До середини другого періоду каліфорнійці вже "горіли" 0:4. Шайбами в складі "нафтовиків" відзначилися Хайман (двічі), Хенрік і Ньюджент-Гопкінс, а Макдевід записав до свого активу 3 асисти. Однак, "Кінгз" повернули інтригу на фінальні 20 хвилини голами Андерсона з дистанції та Кемпе з гострого кута.

Останній період подарував шайби на будь-який смак. Драйзайтль і Хайман із передач Макдевіда двічі реалізували більшість "Едмонтона". Далі Дюбуа з рикошетом і Мур із "п'ятака" скоротили відставання "Лос-Анджелеса". Та Фогеле завершив поєдинок влучним кидком у порожні ворота "Кінгз".

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