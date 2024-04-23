"Эдмонтон" обыграл "Лос-Анджелес", "Вегас" одолел "Даллас": видео всех шайб вечера НХЛ
Очередные четыре поединка первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги прошли за океаном. В борьбу за Кубок Стэнли-2024 вступили действующие чемпионы из "Вегас Голден Найтс" и один из фаворитов – "Эдмонтон Ойлерз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
В Бостоне местные "Брюинз" не смогли удвоить преимущество в серии, неожиданно уступив "Торонто". Хозяева открыли счет усилиями Гики, реализовавшего большинство на добивании. Впрочем, Доми быстро восстановил паритет, протолкнув шайбу за линию с "пятака".
Но на первый перерыв лидером ушел "Бостон" – Пастрняк в касание замкнул передачу Захи. Правда, во втором и третьем периодах голами отличились только хоккеисты "Мейпл Лифс". Сначала Таварес "прошил" Ульмарка броском под штангу в большинстве, а затем Мэттьюс реализовал выход 1 в 0 с вратарем.
Зато вторую победу отпраздновала "Каролина". Хотя сначала чаши весов качнулись в сторону "Айлендерс", забросивших две шайбы без ответа в первом периоде. Палмьери оказался самым ловким на "пятаке", а Хорват отличился классным броском с дистанции.
Прочь плохие дела "Харрикейнз" стали в начале второй 20-минутки, когда капитан "островитян" Ли элегантно реализовал большинство. Но хозяева льда организовали камбэк. В этом же периоде Терявяйнен удачно сыграл вторым темпом при численном преимуществе "Каролины". А в финальном его партнеры наказали гостей еще четырьмя шайбами (Джарвис, Ахо, Мартинук и Генцел).
Со старта было весело в Техасе. "Вегас" повел в дебюте – Стоун подставил клюшку под бросок Ханифина, а Оди-Маршессо в касание замкнул передачу Барбашева. "Старз" ответили шайбой Бенна в контратаке, но Гертл сыграл на добивании после вбрасывания. Правда, Робертсон вернул "Даллас" в игру голом после перехвата.
Впрочем, во втором периоде "Голден Найтс" закрепили собственное преимущество. Это Макнабб бешеным броском от левого борта попал в ближний угол. Марчмент в середине финального периода ответил шайбой в похожем стиле. Но этого было мало для общего успеха.
Наконец в Эдмонтоне "Ойлерз" взялись крушить "Лос-Анджелес" со старта. К середине второго периода калифорнийцы уже "горели" 0:4. Шайбами в составе "нефтяников" отличились Хайман (дважды), Хенрик и Ньюджент-Хопкинс, а Макдэвид записал в свой актив 3 ассиста. Однако "Кингз" вернули интригу на финальные 20 минуты голами Андерсона с дистанции и Кэмпе с острого угла.
Последний период подарил шайбы на любой вкус. Драйзайтль и Хайман с передач Макдэвида дважды реализовали большинство "Эдмонтона". Далее Дюбуа с рикошетом и Мур с "пятака" сократили отставание "Лос-Анджелеса". Но Фогеле завершил поединок точным броском в пустые ворота "Кингз".
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Бостон" – "Торонто" – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1); серия – 1:1
- "Каролина" – "Айлендерс" – 5:3 (0:2, 1:1, 4:0); серия – 2:0
- "Даллас" – "Вегас" – 3:4 (2:3, 0:1, 1:0); серия – 0:1
- "Эдмонтон" – "Лос-Анджелес" – 7:4 (2:0, 2:2, 3:2); серия – 1:0
К слову, накануне "Виннипег" дома перестрелял "Колорадо" в поединке с 13-ю шайбами.
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