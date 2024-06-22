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"Едмонтон" із розгромом "Флориди" перевів фінал Кубка Стенлі в сьомий матч: відео

Едмонтон, Субота 22 червня 2024 10:21
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"Едмонтон" із розгромом "Флориди" перевів фінал Кубка Стенлі в сьомий матч: відео Фото: "Нафтовики" оформили неймовірний камбек у серії (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

"Едмонтон Ойлерз" здобули третю поспіль перемогу над "Флоридою Пантерз" у фінальній серії сезону 2023/24 Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Едмонтон" – "Флорида" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1); серія – 3:3

Шайби: Фогеле, 07:27, Хенрік, 20:46, Хайман, 38:20, Маклауд, 56:45, Ньорс, 56:57 – Барков, 41:28

"Нафтовики" повели в рахунку ще до середини першого періоду. Це Фогеле з лівого кола вкидання результативно завершив контратаку господарів. У дебюті ж другої 20-хвилинки "Едмонтон" подвоїв перевагу – Хенрік кинув повз голкіпера з передачі Янмарка.

Під завісу ж другого періоду "Ойлерз" оформили третю шайбу. Це Хайман реалізував вихід 1 в 0 після перехоплення в центрі майданчика. "Пантерз" спробували повернутися в гру на початку фінальної 20-хвилинки – Барков оформив індивідуальний гол.

"Флорида" вимушена була ризикувати та рано зняла воротаря на користь шостого польового. Та результат вийшов зворотним. Маклауд і Ньорс холоднокровно розписалися в порожніх воротах гостей та завоювали розгромну перемогу.

"Едмонтон" здійснив фантастичний камбек у серії, зрівнявши рахунок із 0:3. Вирішальний матч за Кубок Стенлі зіграють в Санрайзі. Поєдинок відбудеться у ніч проти вівторка, 25 червня.

До слова, раніше НХЛ усунула росіянина Нічушкіна на півроку та відправила в програму допомоги від залежностей.

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