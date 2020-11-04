Единый сервис 104.ua вошел в рейтинг инновационных компаний Украины

Газовый вентиль (УНИАН)

Компания 104.ua признана одной из самых инновационных по версии журнала "Власть денег". Она вошла в список 25-ти компаний, которые активно внедряют инновации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании 104.ua.

Отмечается, что 104.ua признана одной из самых инновационных компаний Украины благодаря совершенствованию сервисов для потребителей природного газа. В октябре 2020 года компания представила в Киеве новую концепцию клиентского пространства и первый в коммунальной сфере универсальный терминал.

"В октябре мы представили в Киеве новую концепцию клиентского пространства 104.ua. В нем установленны первые в Украине универсальные терминалы, - рассказывает Юрий Петрук, директор компании 104.ua. - Они дают возможность всем клиентам единого сервиса для потребителей газа передавать показания, платить за газ и его доставку, распечатать платежные документы и справки. При этом не имеет значения, где именно находится ваше газифицированное домохозяйство".

Также сообщается, что единый сервис для потребителей природного газа 104.ua сейчас готовит ряд обновлений, которые сделают его использование еще удобнее и клиенты будут получать доступ ко всем функциям в любом канале экосистемы 104.ua. Предполагается, что новое поколение сервисов будет представлено ​​в ноябре текущего года.