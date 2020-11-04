Єдиний сервіс 104.ua увійшов в рейтинг інноваційних компаній України

Газовий вентиль (УНІАН)

Компанія 104.ua визнана однією з найбільш інноваційних за версією журналу "Влада грошей". Вона увійшла в список 25-ти компаній, які активно впроваджують інновації в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії 104.ua.

Відзначається, що 104.ua визнана однією з найбільш інноваційних компаній України завдяки вдосконаленню сервісів для споживачів природного газу. У жовтні 2020 року компанія представила в Києві нову концепцію клієнтського простору і перший у комунальній сфері універсальний термінал.

"У жовтні ми представили в Києві нову концепцію простору клієнтського 104.ua. У ньому встановлені перші в Україні універсальні термінали, - розповідає Юрій Петрук, директор компанії 104.ua. - Вони дають можливість всім клієнтам єдиного сервісу для споживачів газу передавати показання, платити за газ і його доставку, роздрукувати платіжні документи та довідки. При цьому не має значення, де саме знаходиться ваше газифіковане домогосподарство".

Також повідомляється, що єдиний сервіс для споживачів природного газу 104.ua зараз готує ряд оновлень, які зроблять його використання ще зручнішим і клієнти будуть отримувати доступ до всіх функцій у будь-якому каналі екосистеми 104.ua. Передбачається, що нове покоління сервісів буде представлено в листопаді поточного року.