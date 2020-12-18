Единый сервис 104.ua присоединился к проекту "Дия. Цифровое образование"

104.ua Клиентское пространство (пресс-служба 104.ua)

В рамках сотрудничества между Министерством цифровой трансформации и ООО "104.ua" центры обслуживания клиентов "104.ua Клиентское пространство" превратятся в цифровые хабы. В них желающие смогут получать уроки цифровой грамотности в рамках всеукраинского проекта "Дия. Цифровое образование".

Об этом сообщает пресс-служба 104.ua.

На первом этапе цифровыми хабами станут 18 региональных центров "104.ua Клиентское пространство", расположенные в областных центрах Украины.

"Мы планируем, что все наши центры обслуживания, которых насчитывается 125 по всей Украине, присоединятся к проекту "Дия. Цифровое образование". Для этого более 40 наших специалистов уже прошли обучение и станут тренерами. Они будут передавать свои знания об использовании Дии и будут вовлекать потребителей в диджитал", – отметил директор ООО "104.ua" Юрий Петрук.

По словам пресс-службы, в ближайшие недели десятки других хабов 104.ua также присоединятся к национальному проекту по развитию цифровой грамотности "Дия.Цифровое образование".

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что благодаря партнерству еще больше украинцев получат возможность посетить локации, где можно бесплатно получить доступ к сайту "Дия.Цифровое образование" и пройти обучение цифровой грамотности.

Первыми хабами 104.ua, которые уже присоединились к национальному проекту по развитию цифровой грамотности, стали:

Винница, ул. Шмидта, 32 Луцк, пр. Молодежи, 14-А Днепр, ул. Паторжинского, 24 Каменское, ул. Лесопильная, 8-А Житомир, ул. Киевская, 54 Ужгород, ул. Погорелова, 2 Запорожье, ул. Южное шоссе, 52 Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 37 Кривой Рог, ул. Виталия Матусевича, 2-А Львов, ул. Золотая, 42 Николаев, ул. Никольськая, 25-А Ровно, ул. Академика Грушевского, 8 Сумы, ул. Алексея Береста, 21 Дергачи, ул. Каштановая, 5 Харьков, Гимназийная наб, 18-А Хмельницкий, ул. Свободы, 22 Черновцы, ул. Главная, 243 Чернигов, просп. Победы, 108-А

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает поиск хабов цифрового образования по всей Украине.