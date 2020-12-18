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Єдиний сервіс 104.ua приєднався до проекту "Дія. Цифрова освіта"

Україна, П'ятниця 18 грудня 2020 14:22
Єдиний сервіс 104.ua приєднався до проекту "Дія. Цифрова освіта"
104.ua Клієнтський простір (прес-служба 104.ua)
Автор: РБК-Україна

У рамках співробітництва між Міністерством цифрової трансформації та ТОВ "104.ua" центри обслуговування клієнтів "104.ua Клієнтський простір" перетворяться на цифрові хаби. У них охочі зможуть отримувати уроки цифрової грамотності в рамках всеукраїнського проекту "Дія. Цифрова освіта".

Про це повідомляє прес-служба 104.ua.

На першому етапі цифровими хабами стануть 18 регіональних центрів "104.ua Клієнтський простір", що розташовані в обласних центрах України.

"Ми плануємо, що всі наші центри обслуговування, яких налічується 125 по всій Україні, приєднаються до проекту "Дія. Цифрова освіта". Для цього понад 40 наших фахівців вже пройшли навчання і стануть тренерами. Вони будуть передавати свої знання про використання Дії і будуть залучати споживачів в діджитал", – зазначив директор ТОВ "104.ua" Юрій Петрук.

За словами прес-служби, в найближчі тижні десятки інших хабів 104.ua також приєднаються до національного проекту з розвитку цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта".

Заступник Міністра цифровий трансформації з питань євроінтеграції Валерія Ионан підкреслила, що завдяки партнерству ще більше українців матимуть можливість відвідати локації, де можна безкоштовно отримати доступ до сайту "Дія.Цифрове освіта" та пройти навчання цифрової грамотності.

Першими хабами 104.ua, які вже приєдналися до національного проекту з розвитку цифрової грамотності, стали:

  1. Вінниця, вул. Шмідта, 32
  2. Луцьк, пр. Молоді, 14-А
  3. Дніпро, вул. Паторжинського, 24
  4. Кам'янське, вул. Лісопильна, 8-А
  5. Житомир, вул. Київська, 54
  6. Ужгород, вул. Погорєлова, 2
  7. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, 52
  8. Івано-Франківськ, вулиця Короля Данила, 37
  9. Кривий Ріг, ул. Віталія Матусевича, 2-А
  10. Львів, вул. Золота, 42
  11. Миколаїв, вул. Нікольська, 25-А
  12. Рівне, вул. Академіка Грушевського, 8
  13. Суми, вул. Олексія Береста, 21
  14. Дергачі, вул. Каштанова, 5
  15. Харків, Гімназійна наб, 18-А
  16. Хмельницький, вул. Свободи, 22
  17. Чернівці, вул. Головна, 243
  18. Чернігів, просп. Перемоги, 108-А

Міністерство цифрової трансформації України продовжує пошук хабів цифрової освіти по всій Україні.

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