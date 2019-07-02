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Единство США и ЕС важно для помощи Украине в борьбе с агрессией РФ, - Волкер

Новости » Политика    02.07.2019 - 17:36
Единство США и ЕС важно для помощи Украине в борьбе с агрессией РФ, - Волкер
Фото: Курт Волкер (Виталий Носач/РБК-Украина)

Волкер обсудил этот вопросом с главами МИД Швеции и Финляндии

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки Курт по вопросам Украины Курт Волкер обсудил с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии важность единства США и ЕС для противодействия агрессии России на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Волкера.

Единство США и ЕС важно для помощи Украине в борьбе с агрессией РФ, - Волкер

"Обсудили с Маргот Вальстрем (министр иностранных дел Швеции, - ред.) и Пеккой Хаависто (министр иностранных дел Финляндии, - ред.) важность единства США и ЕС, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии и проводить систематические реформы, обещанные Революцией достоинства", - написал спецпредставитель.

Напомним, ранее Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев и один получил ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 июля во время эвакуации раненого военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих операции Объединенных сил получили ранения. Позже военный медик умерла.

Добавим также, новый секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по Донбасса будут рассмотрены вопросы обстрела боевиками санитарного автомобиля вблизи поселка Водяное.

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Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты Америкиагрессия РФКурт Волкер
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